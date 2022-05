Caiado testa positivo para Covid-19 e cancela todos os compromissos da agenda

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) testou para Covid-19. O anúncio foi feito no início da tarde desta terça-feira (17) pelas redes sociais.

Caiado informou que a suspeita começou após ter febre na noite de segunda-feira (16). Agora ele está em isolamento e seguindo as orientações médicas.

O governador cancelou todas os compromissos que estavam previstos para a agenda desta semana, inclusive o encontro do União Brasil, que seria realizado no sábado (21), em Trindade.

A agenda presencial só será retomada quando realizar um novo teste com resultado negativo. A primeira-dama Gracinha Caiado não está positivada.

Até o último boletim disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Goiás registrou 1.350.200 milhões de casos.

Minha gente, tive um quadro de febre na noite passada e acabei testando positivo para Covid-19 esta manhã. Portanto, suspendi as agendas de governo desta semana e também o encontro do União Brasil, que aconteceria no próximo sábado, em Trindade.

