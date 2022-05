Jovem de 18 anos morre depois de ser atingido por tiro no pescoço na porta de casa

Um jovem, de 18 anos, morreu após receber diversos disparos de arma de fogo na porta da casa em que morava, no final da noite desta segunda-feira (16), no bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que duas pessoas teriam chegado em um veículo, chamado o rapaz e, assim que ele saiu no portão do imóvel, efetuaram os disparos. A vítima foi atingida no pescoço.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas quando os agentes chegaram ao local, o jovem já havia sido levado por terceiros para receber atendimento médico em um Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS) da região.

Logo que chegou na unidade de saúde, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo.

Familiares informaram aos militares que o crime pode ter sido cometido por conta de uma suposta dívida de drogas e que o rapaz fazia parte de uma facção criminosa.

O caso será agora investigado pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) da Polícia Civil.