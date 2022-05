A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na terça-feira (17), uma operação que teve como alvo o gerente de uma fazenda, em Cabeceiras, que recentemente viralizou com um vídeo na internet.

Nas imagens, divulgadas pelo próprio homem nas redes sociais, o motorista de um caminhão é humilhado depois de ser visto pegando algumas espigas de milho, às margens da GO-346.

Na ocasião, o gerente, com sotaque sulista, usou expressões preconceituosas ao referir aos goianos e, conforme a polícia, ainda estaria portando uma arma e teria feito disparos antes de abordar o trabalhador.

“Essa ‘goianada’ roubando milho, não tem vergonha na cara, não tem caráter” e “aqui em Goiás, essa ‘goianada’ tem o costume de pegar as coisas dos outros” foram algumas das frases ditas pelo suspeito.

Homem que insultou goianos para ‘hitar’ na internet vira alvo da Polícia Civil. Vídeo viralizou nas redes sociais após ele, que tem sotaque sulista, falar que ia ensinar a ‘goianada’ a não “roubar milho”. Assista: pic.twitter.com/BPLHGLQrpQ — Portal 6 (@portal6noticias) May 18, 2022

A investigação considerou que, em tese, o gerente da fazenda cometeu delitos previstos na lei de racismo e no estatuto do desarmamento.

Durante a operação, foram encontradas na fazenda seis armas de fogo, sendo 1 pistola 9mm, 1 revólver calibre 32 e 4 espingardas.

A Polícia Civil deverá dar prosseguimento com as investigações. Já o vídeo, por ter tido uma repercussão negativa, foi excluído das redes sociais do gerente.

Conforme o Metrópoles, o próprio homem pediu desculpas e afirmou não ter tido a intenção de ofender nem os moradores de Cabeceiras, nem os goianos em geral.