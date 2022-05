Frio continuará no final de semana em Goiás, mas não será tão rigoroso como nos últimos dias

O frio intenso que chegou em Goiás nos últimos dias não deve ir embora tão cedo, mas a previsão do tempo indica que o clima deve ficar um pouco menos rigoroso neste final de semana.

Conforme o boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a temperatura máxima chegará aos 25ºC em alguns municípios.

Em Anápolis, por exemplo, os termômetros não devem passar dos 17ºC no sábado (21) e a mínima pode chegar a 07ºC.

Enquanto isso, no domingo (22), o frio deve chegar à casa dos 12ºC e a máxima até 20ºC.

Goiânia, por sua vez, pode registrar temperaturas mais elevadas. No sábado (21), o índice mínimo deve atingir os 09ºC, enquanto o mais alto pode chegar a 20ºC.

No dia seguinte, os termômetros devem marcar até 25ºC de calor, enquanto o frio não deve passar da casa dos 13ºC.

Entretanto, os municípios da faixa Sul de Goiás devem enfrentar temperaturas um pouco mais baixas no final de semana.

Localizados na região Sudoeste, Jataí e Rio Verde podem ter mínimas de 06ºC e máximas de 24ºC entre sábado (21) e domingo (22).

Já as maiores temperaturas devem ficar para o Norte do estado. O local mais quente deve ser Porangatu, com índices de até 30ºC, seguido por Cavalcante e Flores de Goiás, cada um registrando até 27ºC.