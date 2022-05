Tentando se proteger do frio, casal coloca churrasqueira acesa no quarto e é encontrado morto pelos filhos

Um casal morreu asfixiado, na madrugada de quinta-feira (19) após colocarem uma churrasqueira em brasa no quarto para se aquecer, na cidade de Nova Ponte, em Minas Gerais. O marido e a mulher foram encontrados já sem vida pela filha de 14 anos.

Para tentar driblar a madrugada fria, Edwin Luisi de Medeiros Silva, de 40 anos, e Silvana Vieira da Silva, de 39 anos, colocaram a churrasqueira acesa no próprio quarto e uma bandeja com brasas no quarto dos filhos.

A filha do casal contou que eles também teriam fechado a janela e as portas.

Durante a noite, o menino mais novo acordou se queixando de uma forte dor de cabeça, que pode ter sido causada pela fumaça, e foi medicado pela irmã.

A adolescente tentou chamar pelos pais para pedir ajuda, mas nenhum deles respondeu. Ela então foi até o quarto e se deparou com os dois sem vida. Em seguida, correu para acionar a Policia Militar.

Os dois filhos foram encaminhados para uma unidade de saúde com sinais de intoxicação e tiveram de ser examinados. Ambos ganharam alta e estão sob guarda da primogênita do casal, de 21 anos, que não morava mais com os pais.

Segundo uma perícia realizada no local, o casal teria se asfixiado por dióxido de carbono na fumaça, vindo da fumaça do carvão, que tomou conta do ambiente. A Polícia Civil investiga o caso.