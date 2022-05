Acorda, Pedrinho! Descubra o significado por trás da música do momento

Provavelmente você já ouviu em algum lugar o hit “Acorda, Pedrinho”, sucesso viral no TikTok, a música da banda Jovem Dionisio lançada em março deste ano está no topo das 50 mais ouvidas do Brasil no Spotify. Mas a pergunta que não quer calar entre os internautas é: quem é Pedrinho e que campeonato é esse?

O vocalista Bernardo Pasquali explicou que Pedrinho é um amigo que sempre está presente no bar em que o grupo costuma frequentar, na cidade de Curitiba, no Paraná.

A letra da música surgiu porque, segundo Bernardo, o colega sempre tira longas sonecas no local. “Ele só dorme, acorda, joga sinuca, dorme…Esse é o Pedrinho”, disse.

Outro questionamento que surge quando alguém ouve a música é sobre o campeonato, afinal, do que é essa competição? O clipe oficial responde essa pergunta mostrando que é um concurso de sinuca que acontece tradicionalmente no bar favorito da banda, no vídeo o grupo está em uma disputa em torno da mesa de bilhar.

O nome da banda formada por, Bernardo Pasquali, Rafael Duna, Gabriel Mendes, Bernardo Hey e Gustavo Karam também é bastante curioso. Jovem Dionisio faz referência ao nome do famoso bar onde tudo acontece, que se chama ‘Dionisio’.

A primeira música do grupo de pop rock a ganhar destaque nacional foi “ponto de exclamação”, lançada em março de 2020.