Goiânia ganhará a primeira loja com temática LGBTQIA+ na história da capital

Como forma de celebrar a diversidade, Goiânia está prestes a ganhar a primeira loja voltada ao público LGBTQIA+ na capital.

Com quase três anos no mercado, a Inhaí? Look & Fashion inaugura neste sábado (21), a primeira unidade do segmento no Mega Moda Park.

Em entrevista ao Diário da Manhã, os proprietários do local, Ademar Moura, Jullyano Mendes e Fábio Dias, afirmam que o intuito da marca é garantir um espaço mais democrático para as pessoas.

“Estamos abraçando e sendo abraçados por um público ainda mais diverso e numeroso. O nosso intuito sempre foi ter o nosso posicionamento voltado ao público LGBTQIA+, mas garantir um espaço e serviços democráticos, sem distinções”, ressaltam.

De acordo com eles, a escolha de trazer o conceito para o município surgiu a partir da vontade de atender o interesse do público.

“Quando idealizamos o projeto, nós juntamos a vontade de atender os interesses do nosso público, valorizando os desejos e necessidades, com a consciência de se tratar de um segmento com grande potencial”, revela.

Para alavancar ainda mais a marca, o estabelecimento conta com uma confecção própria e um ritmo acelerado de trabalho.

“Nós decidimos apostar em produções próprias, que partem das nossas inspirações, passam por uma modelista, em seguida para o nosso espaço de produção para corte e seguem para a confecção, que funciona com uma equipe de costureiras terceirizadas”, diz.

“Já chegamos a produzir mais de duas mil peças em 30 dias. A nova filial está muito inserida nesse potencial de trabalho e na ideia de investir em vendas no atacado”, complementa.