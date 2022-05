Identificado motociclista que morreu na hora em acidente no viaduto do Recanto do Sol

Foi identificado como Cesar Sakai de Meireles Reis, de 24 anos, a vítima fatal do acidente ocorrido no viaduto do Recanto do Sol, na noite deste sábado (21).

O Portal 6 apurou que após o atropelamento, o motorista do caminhão bitrem, um homem de 56 anos, fugiu do local, mas foi capturado pela Polícia Militar (PM) próximo ao distrito de Planalmira, em Abadiânia.

Durante a abordagem da PM, o condutor do veículo de grande porte apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala arrastada. Indagado pelos militares, ele afirmou “não se lembrar de nada”.

Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou a presença de 0,6 mg/l de álcool no sangue. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada no local e recolheu o caminhão para o pátio da corporação.

O motorista do caminhão foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) irá investigar o caso.

Confira o congestionamento causado no Recanto do Sol devido ao acidente: