Vídeo mostra mulher sendo arrastada pelo ex-marido após ser espancada, em Abadiânia

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que uma mulher, de 50 anos, é arrastada pelo braço pelo marido, para fora da casa onde morava, em Abadiânia.

O caso ocorreu no início do mês de maio, mas os registros foram obtidos com exclusividade pelo Portal 6, neste domingo (22).

Filho da vítima, Igor Ferreira, de 30 anos, contou que o desentendimento teve início na chácara da mãe do suspeito, mas que a discussão acalorada continuou durante o trajeto de volta para casa.

Ao chegarem na residência, o carro em que estavam foi parado na porta de casa. Eles seguiram o bate boca no portão do vizinho, até o instante que a vítima saiu e entrou onde moravam.

Algum tempo depois, o homem foi atrás dela, momento em que, segundo Igor, as agressões tiveram início no banheiro. Após a mulher ficar desacordada, o suspeito começou a arrastá-la pelo braço até a garagem.

De acordo com Igor, o marido a leva para um carro que estava do lado de fora da residência e a coloca dentro do veículo no qual eles chegaram.

Neste momento, a cadela do casal, da raça Shitzu, saiu pelo portão. Ao colocar o animal de volta na casa, a vítima acordou e entrou em luta corporal com o suspeito, o agredindo e também sendo atacada.

Após a troca de tapas, a mulher conseguiu se desvencilhar e entrar na residência do vizinho. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas ao informarem que se ela prestasse queixa, não teria mais volta, acabou ocorrendo a desistência pela representação.

O episódio terminou com a separação do casal e uma medida protetiva expedida. Apesar do instrumento obtido em desfavor do agressor, Igor diz que tem medo de o pior aconteça, pois ele segue mantendo contato com a agora ex-companheira.

Confira o vídeo que mostra a vítima sendo arrastada pelo suspeito para fora de casa: