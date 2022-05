Está procurando por dicas culturais para curtir Anápolis? O Agenda Portal 6 vai te ajudar!

Trazendo diversas dicas culturais para animar a semana em Anápolis, está chegando mais uma edição do programa Agenda Portal 6.

Com apresentação de Aglys Nadielle e Isabella Valverde, o produto é veiculado semanalmente pelas redes sociais do Portal 6 e também pelo canal no YouTube.

Um dos destaques da edição é a estreia da continuação de sucesso, Top Gun: Maverick, que traz o astro de Hollywood, Tom Cruise, como um grande aviador da marinha.

A Feira das Águas, realizada todos os sábados no Parque Ambiental Ipiranga, no bairro Jundiaí, também ganhou espaço como uma oportunidade de passeio no final de semana.

Além disso, a dica da semana de local para curtir com os amigos é a Go Brew Cervejaria Artesanal, localizada no Parque Brasília.

Assista: