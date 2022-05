Homem atacado por pitbull em Anápolis está consciente e estável

O homem, de 50 anos, que foi atacado por um pitbull na noite de sábado (21), na Vila Brasil, região Oeste de Anápolis, segue internado, mas está estável.

A vítima foi levada ao Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (HEANA) depois de receber várias mordidas, especialmente nos braços e na cabeça.

O boletim médico aponta que ele está consciente e orientado. Ainda não há previsão de alta.

O ataque aconteceu no fim de semana. Depois que o animal mordeu o homem, voltou para a casa em que vive. O Portal 6 apurou que o dono do cachorro fugiu do local e deixou o portão aberto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, para evitar novos ataques, trancou o pitbull dentro da residência.

Os vizinhos, assim como a própria vítima, foram orientados a procurar a Delegacia da Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência.