Motorista embriagado atropela cinco crianças em Ceilândia (DF)

(FOLHAPRESS) – Cinco crianças, todas elas do sexo feminino, foram atropeladas por um carro na tarde deste domingo (22), em Ceilândia, no Distrito Federal. Três das vítimas foram socorridas em estado grave. A Polícia Militar disse que o motorista do veículo envolvido no acidente apresentava sinais de embriaguez.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o atropelamento ocorreu por volta das 14h na QNP 5.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram as cinco crianças caídas próximas à faixa de pedestre. O autor do atropelamento seria um homem de 54 anos, que conduzia um Volkswagen Fox branco. Além do Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) auxiliou na ocorrência.

Estabilizadas no local, as crianças foram inicialmente levadas para o Hospital Regional de Ceilândia. Conforme o Corpo de Bombeiros, duas vítimas têm 10 anos, outras duas, 6 anos, e uma 5.

As três crianças de 6 e 5 anos estavam em estado grave, enquanto as mais velhas, com quadro estável.

O Corpo de Bombeiros afirmou que, posteriormente, as vítimas em estado grave foram transferidas para o Instituto Hospital de Base de Brasília, todas elas com traumatismo craniano e múltiplas fraturas.

Conforme a corporação, pessoas que testemunharam o atropelamento pararam o motorista na mesma avenida e aguardaram a chegada da Polícia Militar. De acordo com a corporação, houve a necessidade de intervenção, já que havia pessoas que queriam agredi-lo.

O motorista foi levado ao IML (Instituto Médico-Legal), onde, por meio de um laudo, confirmou-se a embriaguez.

O caso foi apresentado na 15ª delegacia do Distrito Federal.