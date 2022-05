Em Anápolis, homem usava filhinho pequeno para cometer furtos e conseguir drogas

Um homem de 27 anos foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis na tarde desta terça-feira (24).

Ele é suspeito de usar o filho, de cinco anos, para cometer furtos em um supermercado de Anápolis.

O Portal 6 apurou que as buscas tiveram início após policiais serem informados que o dono do estabelecimento havia sido vítima da ação do homem.

Rapidamente o suspeito foi encontrado pelos militares e, durante a abordagem, foram encontrados cinco quilos de carne na mochila do filho, quantidade suficiente para um grande churrasco.

Aos policiais, o homem afirmou que estava cometendo o crime durante vários dias e que usava os itens furtados para trocar por droga.

Ele contou que usava o filho para esconder os produtos e tirar a atenção dos funcionários do estabelecimento comercial.

Após a condução do suspeito para delegacia, a criança foi entregue aos cuidados da mãe.