Fusca pega fogo no Centro de Anápolis e motorista toma decisão que intriga populares

Um incêndio no começo da noite desta quarta-feira (25) chamou atenção de pessoas que passavam pela Avenida Amazilio Lino, no Centro de Anápolis. Foram necessários sete bombeiros militares para atender a ocorrência.

Por volta das 19h, a parte traseira de um Fusca começou a pegar fogo. No entanto, o que chamou a atenção foi a atitude do motorista.

Segundo testemunhas que estavam no local, depois que as chamas começaram a tomar conta do carro, o condutor saiu do veículo, pegou a bateria e saiu a pé do local em direção à Avenida Brasil. Ele ainda não foi identificado.

Para conter as chamas, o Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente controlou o fogo.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) também foi até o lugar do incêndio, mas como não haviam vítimas fatais, a Companhia Municipal de Trânsito (CMTT) ficou responsável pelo caso.

O Fusca precisou ser colocado em cima da calçada para que o trânsito voltasse a fluir novamente.