Com indefinição do PT, José Eliton deixa corrida pelo Governo de Goiás

O ex-governador José Eliton (PSB) informou na noite desta quinta-feira (26) que decidiu retirar a pré-candidatura ao Governo de Goiás.

O anúncio veio depois do adiamento do encontro estadual do PT, que deveria ocorrer neste sábado (28). Em nota divulgada à imprensa, o pessebista afirmou que “não foi possível chegar a um consenso” para construção de aliança.

Com isso, Eliton argumenta que deseja “deixar mais livres os partidos envolvidos nessas tratativas para que encontrem uma alternativa”.

O ex-governador voltou com mais força à cena política há cerca de dois meses, quando se filiou ao PSB, com a bênção de Geraldo Alckmin, vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desde então, ele tem falado em construir candidaturas fortes no campo progressista para enfrentar o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e Jair Bolsonaro (PL).

O PT, que tem Wolmir Amado como pré-candidato, era peça fundamental nessa articulação. Todavia, Lula insiste numa aliança com Marconi Perillo (PSDB) em Goiás, o que fez a cúpula petista no estado adiar o encontro regional.

Apesar do desejo do ex-presidente em estar no palanque do tucano, o ex-governador tem dito, publicamente, que a costura é inviável, uma vez que o tucanos, se não lançarem candidato próprio ao Planalto, apoiarão Simone Tebet (MDB).

Veja a nota de José Eliton na íntegra

A política se faz com ideais, sonhos, bons projetos e bons companheiros. Nossa luta é por um país melhor, mais justo, mais humano e tolerante, que encha os corações de todos os brasileiros de esperança no amanhã.

Busquei contribuir para a consolidação de uma frente que ajude o Presidente Lula e o Vice-Presidente Alckmin na construção desse Brasil que sonhamos. Uma frente construída por líderes que carreguem nos corações e almas à convicção da importância desse movimento cujo objetivo maior é a construção de um país melhor e mais justo.

Agradeço ao Presidente Lula e ao Vice-Presidente Geraldo Alckmin pelo convite que me foi direcionado no sentido de liderar essa frente em Goiás. Agradeço ao PSB, PCdoB e PV, que entenderam nossa mensagem e buscaram avançar nesse projeto de país e de estado.

Agradeço ao PSB, especialmente ao Presidente Nacional, Carlos Siqueira, e ao Presidente Estadual, deputado Elias Vaz, pelo acolhimento e conclamação para referida missão e, agradeço ainda, ao prof. Wolmir Amado, pré-candidato a governador pelo PT, pelo diálogo constante na construção de um bom projeto para Goiás.

Finalmente, agradeço ao PT, por avaliar politicamente a necessidade de ampliação do palanque do Presidente Lula em Goiás ao tempo que compreendo seus processos internos e suas estratégias eleitorais, o que acabou por inviabilizar, até o presente momento, qualquer definição sobre o caminho que o partido quer seguir.

Destaco que o PSB solicitou uma definição ainda nesse mês de maio, por entendermos que qualquer candidatura, para minimamente avançar com objetivo de vencer as eleições estaduais desse ano, necessita de um tempo para ajustar suas diretrizes, para formatar sua estrutura de campanha, para formalizar o plano de governo que norteará as ações em caso de vitória e, principalmente, necessita de estabelecer um amplo diálogo com a sociedade, mediante ações de pré-campanha e posterior campanha.

Uma vez que ainda não foi possível chegar a um consenso e como sempre defendi a necessidade de ampliação da frente, desejando deixar mais livres os partidos envolvidos nessas tratativas para que encontrem uma alternativa de nome que continue traduzindo as aspirações de uma frente no campo progressista, comuniquei ao Pré-candidato a Vice-Presidente Geraldo Alckmin, ao Presidente do PSB nacional Dr. Carlos Siqueira e ao Presidente do PSB/GO, deputado Elias Vaz, que decidi abrir mão da minha pré-candidatura a governador.

Destaco que mantenho firme minhas convicções acerca da importância política do momento para o Brasil, da necessidade da eleição da chapa Lula/Alckmin como ponto garantidor do Estado Democrático de Direito, de políticas públicas de inclusão social, de desenvolvimento sustentável e de fortalecimento das instituições.

Sempre que chamado estarei à disposição do Presidente Lula e do Vice-Presidente Alckmin para contribuir para que o Brasil reencontre o caminho da democracia, do respeito, da prosperidade e das liberdades.

No âmbito do estado de Goiás a minha posição será a posição do meu partido. Que possamos contribuir para recolocar Goiás no caminho da justiça social e da geração de oportunidades.

Não estamos em busca do poder pelo poder, não estamos na política para dividir, mas para somar. Não vamos estabelecer veto a quem quer que seja. Todos, absolutamente todos, estão convidados a lutar conosco, com o residente Lula e com o Vice-Presidente Alckmin, em favor de Goiás e do Brasil.