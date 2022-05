Homem morre e mulher fica ferida após colisão entre carro e moto

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma vítima fatal e outra gravemente ferida, nesta sexta-feira (27), no Jardim Guarapari, em Uruaçu, Norte do estado.

O homem, que conduzia a motocicleta, morreu no local e foi identificado como William Samuel da Silva Santos. A mulher, que estava na garupa, foi socorrida com vida.

Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Centro-Norte Goiano (HCN). A reportagem do Portal 6 entrou em contato com a administração para atualizações, mas não obteve sucesso.

Além de três socorristas destinados para o resgate, também estiveram no local as Polícias Militar e Técnico Científica. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do motociclista.