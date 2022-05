Veja como ajudar famílias atingidas pelas chuvas em Pernambuco

(FOLHAPRESS) – Organizações públicas, religiosas e sociais lançaram campanhas de arrecadação de donativos para ajudar desabrigados e outras vítimas das chuvas que provocaram ao menos 84 mortes no Grande Recife. O número de desaparecidos é incerto, de acordo com o Governo de Pernambuco.

Há registro de 3.957 desabrigados, sobretudo nos municípios da região metropolitana do Recife e na Zona da Mata, e 533 desalojados.

Apenas no Recife, 2.464 pessoas foram encaminhadas a 39 equipamentos públicos, sendo 24 em prédios do município, como escolas. Na cidade, há 22 desaparecidos. Foram recebidas 48 ocorrências críticas, com 23 bairros atingidos, sendo 43 deslizamentos de barreiras, segundo a administração do município.

A capital pernambucana e mais nove cidades decretaram emergência.

Veja como ajudar:

CAMPANHA RECIFE SOLIDÁRIO

As doações podem ser entregues no edifício-sede da Prefeitura, no Cais do Apolo; no Sítio da Trindade, em Casa Amarela; e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Os interessados também podem fazer suas doações nos pontos de coleta situados nos shoppings Recife, Tacaruna, Boa Vista e RioMar.

Pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar do movimento solidário para doação de produtos ou serviços podem entrar em contato com Central de Arrecadação, por meio dos números (81) 98791-2705 e 3355-9412 ou enviar email para [email protected]

CLUBES DE FUTEBOL

As sedes de Sport e Náutico arrecadam donativos. No Sport, a arrecadação acontece das 7h às 19h na Ilha do Retiro. No Náutico, a coleta é na sede social no bairro dos Aflitos.

ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE

A representação da Igreja Católica arrecada doações de alimentos não perecíveis, material de limpeza, produtos de higiene, colchões e lençóis que podem ser entregues na Cúria Arquidiocesana na avenida Rui Barbosa, 409, Bairro Graças, das 8h às 16h, além das paróquias da cidade.

Também há possibilidade de colaborar pelo Pix, em conta do Banco do Brasil, com os seguintes dados:

Agência: 5740-1

Cc: 60.691-0

Pix: 29420681000129

CUFA

A Central Única das Favelas coleta alimentos, água, roupas, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza.

As doações podem ser feitas na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 5300, no bairro de Casa Amarela. Também há possibilidade de doações em dinheiro, na seguinte conta:

Re.Favela Produções

CNPJ: 35.433.107/0001-08

Banco: Nu Pagamentos (260)

Agência:0001

Conta: 568834-8

PIX: CNPJ- 35.433.107/0001-08

OAB

A seccional pernambucana da Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE) pede doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e agasalhos.

As doações podem ser feitas na sede da OAB, a partir desta segunda, a partir das 8h, na rua do Imperador Pedro II, 346, bairro de Santo Antônio, no Recife.

UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco está recebendo doações de itens de higiene básica, alimentos, cobertores e roupas, que serão entregues a associações comunitárias que lidam com as famílias atingidas pelas águas.

Os donativos devem ser entregues no hall da Reitoria da Universidade, que será um ponto de coleta das doações, na Cidade Universitária: av. Professor Moraes Rego, S/N

SIMEPE

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco coleta água, roupas, agasalhos e material de higiene pessoal na avenida João de Barros, 587, em frente ao Conservatório Pernambucano de Música, no bairro da Boa Vista, das 8h às 18h. Mais informações pelo telefone (81) 3322.7095.

JABOATÃO DOS GUARARAPES

A Prefeitura da cidade arrecada mantimentos secos, água potável, material de higiene pessoal, roupas e agasalhos.

Os donativos podem ser entregues na rua Coronel Francisco Galvão, 769, próximo ao Shopping Guararapes, com funcionamento das 8h às 20h, e no Espaço Cliente do Shopping Guararapes, aberto das 9h às 20h. Ambos no bairro de Piedade. O WhatsApp para doações é: (81) 99939- 0708.

OLINDA

Em Olinda, as pessoas que queiram colaborar podem fazer doações de alimentos não perecíveis; materiais de limpeza; colchões; agasalhos; cobertores, lençóis e agasalhos, das 8h às 17h, nos seguintes pontos de arrecadação: Caic de Peixinhos, na avenida Presidente Kennedy, S/N, e na Escola Pró-Menor, na Rua C 6, n° 15, em Rio Doce.

Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, na avenida Getúlio Vargas, 536, em bairro Novo, as doações podem ser feitas até as 22h.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

As doações podem ser realizadas na sede da PRF, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, nas delegacias e nos postos do órgão no estado. A população pode doar alimentos não perecíveis, roupas, fraldas, lençóis, colchões e material de higiene.

Doações maiores podem ser realizadas após contato com a Central da PRF através do telefone (81) 3201-0707, que irá providenciar o recolhimento dos donativos.

PAULISTA

Segundo a prefeitura da cidade, podem ser doados materiais de limpeza e de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, lençóis, cobertores, toalhas e travesseiros. A central de arrecadação é no Clube Municipal de Paratibe, que funciona 24 horas.

O Centro Administrativo, em Maranguape I, a Igreja de Nossa Senhora do Ó e a Igreja de Santa Isabel, no Centro, funcionam das 8h às 17h.