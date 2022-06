Ampliação no número de P4 e P5 na rede municipal é uma vitória para Educação de Anápolis

Desde que tomamos posse em janeiro de 2021 muitas demandas foram se apresentando como necessárias, uma delas, a ampliação do quadro de professores especialistas e mestres na rede municipal de ensino, para que pudessem receber de acordo com suas titulações.

A valorização dos profissionais da educação é uma luta histórica e contou com o apoio de muitos vereadores ao longo dos anos, Francisca Miguel, Adahyl Lourenço Dias, Walmir Bastos, Professora Geli e tantos outros.

Hoje, após muito diálogo, reuniões, estudos de impacto orçamentário, o prefeito Roberto Naves anunciou que ampliará em 240 vagas o número de especialistas (P4) e em 35 o número de vagas para mestres (P5). Uma luta nossa! Uma conquista de toda a categoria! Uma das bandeiras do nosso mandato, a valorização dos professores está dando um passo importante.

Conheço esses números como a palma da minha mão, e muitas foram as reuniões com Secretaria, Sindicato e professores para que pudéssemos avançar numa proposta, cada avanço nos mostra a importância de construir um mandato dedicado à Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

E assim, conhecendo de perto o chão da escola, das nossas 108 unidades, a realidade dos nossos mais de 2400 professores, auxiliares, cuidadores, administrativos e interpretes é que posicionamos em defesa de uma educação de qualidade. Ainda temos muito a conquistar, mas como diria Milton Nascimento, os sonhos não envelhecem!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.