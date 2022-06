Câmeras de segurança flagram assalto à chopperia de Anápolis

A madrugada de terça-feira (31) foi bastante infeliz para o proprietário da Chopperia do Homer, localizada na Vila Jaiara, que teve o estabelecimento furtado.

Edson Teodoro Da Silva Junior, em entrevista ao Portal 6, contou que os funcionários chegaram, nesta quarta-feira (1°), para trabalhar e perceberam uma diferença no local.

Segundo o empresário, uma televisão de 60 polegadas, bebidas e cigarros foram levados pelos dois criminosos, por volta de 04h30.

As imagens de segurança do local mostram nitidamente o momento em que a dupla retira a TV do estabelecimento. Eles procuram por mais objetos fáceis de retirar, mas deixam o local logo em seguida.

De acordo com Edson, como o caso só foi descoberto no fim da tarde, a Polícia Militar teve de ser contatada após muitas horas depois do crime.

No entanto, apesar do prejuízo, não havia nenhuma pessoa presente durante a madrugada, portanto, ninguém se feriu.

Assista