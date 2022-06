Idosa sofre acidente e morre dentro de apartamento em bairro luxuoso de Goiânia

Uma idosa de 63 anos morreu nesta quarta-feira (1º), no apartamento onde morava, no Setor Bueno, bairro luxuoso de Goiânia.

O Portal 6 apurou que o esposo da vítima, um homem de 73 anos, relatou às autoridades policiais que ela sofreu uma queda após se desequilibrar dentro da residência na manhã desta terça-feira (31).

Nesta queda, ela bateu com a parte lateral do corpo e a cabeça no chão. Entretanto, como o impacto foi leve, não houve a necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde.

Na parte da noite, o esposo percebeu que a idosa estava em total silêncio no quarto do casal. Ao se deslocar para o cômodo, ele teve dificuldades para ouvir a respiração dela.

Diante da situação, o homem ligou para uma filha, que foi até o apartamento do casal acompanhado do marido. Uma ambulância foi acionada no local, mas o médico apenas pôde constatar o óbito da vítima, por volta das 02h da manhã.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).