Roberto ficará três dias ausente de Anápolis, mas por bons motivos

Nesta quarta-feira (1º), o prefeito Roberto Naves (PP) será um dos palestrantes do Seminário de Gestões Inteligentes e Cidades Digitais.

O evento é promovido pela Câmara dos Deputados, em Brasília, e também contará com a presença de chefes do Executivos das cinco regiões do país.

A fala de Roberto Naves ocorrerá por volta das 17h, durante o painel de número 5, no bloco de “Cases de transformação digital nas gestões municipais”.

O canal da Câmara dos Deputados no YouTube transmitirá todo o seminário, a partir das 14h30.

Mais viagem

Essa não será a única agenda do prefeito fora de Anápolis nesta semana.

Na quinta-feira (02), ele estará em Goiânia e na sexta-feira (03) viaja para São Paulo com a intenção de buscar investimentos e acertar parceria no uso do Centro de Convenções de Anápolis.

Vida ao elefante

Inaugurado sem todas as condições de funcionamento em 2018, o equipamento recebeu alguns poucos eventos desde então.

A Prefeitura de Anápolis deve assumir a gestão do local com a ideia de usar alguns espaços para economizar em aluguéis, mas sem desvios de finalidade.

O Centro de Convenções, inclusive, seria usado para abrigar eventos de ordem econômica e cultural.

Plano de investimentos

Além da gestão do Centro de Convenções, está em fase de elaboração o projeto da ponte que ligará o Residencial Morumbi ao Polocentro e ainda da pista Miranápolis-Jandaia-Fabril-153. Obras que até aniversário de Anápolis já estarão devidamente encaminhadas.

Paz e amor

Domingos Paula tem atuado nos últimos dias como uma espécie de apaziguador dos ânimos dos colegas na Câmara.

Isso nos bastidores, pois no plenário e na tribuna ele deve continuar usando o microfone para defender a gestão municipal e confrontar qualquer questionamento oposicionista.

Nota 10

Para a Associação Cruzada pela Dignidade, que retomou as atividades sociais em Anápolis. Um dos enfoques deste ano, inclusive, é a valorização e respeito de meninas, jovens e mulheres. A entidade tem como presidente de honra o juiz da Vara da Infância e Juventude, Carlos Limongi Sterse.

Nota Zero

Para o projeto de lei que cria a Medalha Olavo de Carvalho na Câmara Municipal de Goiânia. Como destacado pela Procuradoria da Casa, que pediu arquivamento, “a proposição é voltada à banalização da concessão de honrarias, com a eventual perda de sua importância e consequente desvalorização por aqueles que são homenageados”. Foi proposto pela vereadora Gabriela Rodart (PTB).