Jovem se apaixona por ‘brinquedinho’ e agora quer se casar com ele

Uma jovem alemã, de 23 anos, tornou público o relacionamento que mantém com um avião de brinquedo e ainda confessou que deseja se casar com o grande amor da vida. O caso viralizou no mundo todo.

Sarah Rodo e o Boeings 737, chamando Dick, vivem na cidade de Dortmund, na Alemanha. A moça disse durante uma entrevista à agência de notícias inglesa Mercury Press que finalmente se sente completa com o ‘brinquedinho’.

“Tive dois relacionamentos com homens porque não tinha certeza de qual era minha verdadeira sexualidade, mas logo percebi que não posso sentir essas coisas românticas pelas pessoas”, contou.

“Agora sei que minha sexualidade é objetofilia. Sou atraída por objetos desde a adolescência e notei isso pela primeira vez quando tinha 14 anos”, completou.

A alemã explica que nunca pôde sentir tanta atração por alguém e ainda fez uma revelação surpreendente: “é o melhor s*xo que já fiz!”.

“Senti amor imediatamente e só quero estar com ele o tempo todo. Ele me faz a pessoa mais feliz”, destaca.

Agora, a grande dificuldade enfrentada pela jovem é que, no país em que vive, a união matrimonial com a miniatura do Boeing é invalidada.

“Eu adoraria me casar com ele mais do que tudo, mas é proibido na Alemanha”, lamentou.

Mais casos

Não é a primeira vez que uma alemã se identifica com ‘objetofilia’. Uma outra mulher, chamada Michele Köbke, também namorava uma aeronave do mesmo modelo 737 há 6 anos e pretendia se casar com ela.

A moça vivia com a família em Berlim e se pronunciou publicamente decidida a oficializar o matrimônio.

Veja as fotos