Rainha Elizabeth 2ª faz aparição na varanda de palácio para celebrar o jubileu de platina

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O Reino Unido iniciou nesta quinta-feira (2) as celebrações do jubileu de platina da rainha Elizabeth 2ª, cerimônia que marca os 70 anos de reinado da monarca britânica.

Nesta manhã, Elizabeth apareceu na varanda do Palácio de Buckingham para acompanhar a parada militar que, além do jubileu, também celebra seu aniversário de 96 anos, comemorado originalmente em 21 de abril.

Dezenas de milhares de pessoas aplaudiram a rainha na aparição, que foi sua primeira do ciclo de festividades. Até recentemente, Elizabeth 2ª saudava as tropas a cavalo, mas devido a problemas de mobilidade, ela foi substituída por seu herdeiro, o príncipe Charles.

“Espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi conquistado durante os últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo”, afirmou a rainha, de 96 anos, em uma mensagem divulgada antes dos festejos.

A parada “Trooping the Color”, um dos eventos mais esperados do Jubileu de Platina, reuniu mais de 1,4 mil soldados, 200 cavalos e 400 músicos, além do sobrevoo dos aviões da Royal Air Force (RAF). Diversos telões foram posicionados pela capital britânica para os simpatizantes não perderem nenhum momento da celebração.

Entre os vários eventos que vão marcar o feriado prolongado, que terminará somente no domingo (5), uma das maiores cadeias de pubs do Reino Unido ofereceu aos clientes cerveja de graça.

Milhares de viagens estão previstas para acontecer, fato que poderá sobrecarregar estradas, portos e aeroportos do país.

Salvas de canhão serão ouvidas em Londres e por todo o Reino Unido em homenagem à monarca que subiu ao trono em 1952, com apenas 25 anos, e quebrou todos os recordes de longevidade de um soberano britânico.

Nas redes sociais, onde a vida pública da rainha e de outros membros da família real é documentada, um vídeo com a trajetória de Elizabeth II foi publicado hoje.

De uma garota que não esperava ascender ao trono britânico até sua nomeação e, posteriormente, reconhecimento como a monarca a mais tempo a frente do Reino Unido, os compromissos públicos da rainha são destacados com números: foram mais de 21 mil eventos oficiais, mais de 100 países visitados e catorze primeiros-ministros que lhe prestaram serviço ao longo dos 70 anos.

No fim da tarde, mais de 3.000 sinais luminosos serão acesos todo Reino Unido, incluindo o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor, a 40 km de Londres, onde a rainha mora.

Até domingo, as celebrações incluem outro desfile, uma missa de ação de graças, corridas de cavalos, um show de música pop e dezenas de milhares de piqueniques e refeições ao ar livre.

FAMÍLIA REAL

Outros integrantes da família real, incluindo as esposas de Charles e William, Camilla e Catherine, de 74 e 40 anos respectivamente, chegaram em carruagens para acompanhar o desfile que seguirá da famosa avenida The Mall até o Palácio de Buckingham.

Para evitar polêmicas e tensões em um evento que pretende melhorar a imagem da monarquia, o príncipe Andrew, de 62 anos, terceiro filho da rainha e afastado da vida pública por acusações de agressão sexual contra uma menor nos Estados Unidos, não aparecerá na sacada do palácio.

Também não participarão do momento o príncipe Harry, de 37 anos, e sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle, que estão em Londres para a data importante. O casal provocou um terremoto na monarquia quando, em 2020, decidiu se afastar e morar na Califórnia, de onde criticaram a família real.

NÚMEROS REAIS

Elizabeth II reina durante 70 anos e quase 4 meses, um recorde na história britânica. O recorde anterior pertencia à sua tataravó, a rainha Victoria, que reinou durante 63 anos, 7 meses e 2 dias (de 20 de junho de 1837 até sua morte, em 22 de janeiro de 1901).

Aos 96 anos, a rainha Elizabeth é também a monarca reinante mais velha do mundo. Apenas dois reis reinaram mais tempo que ela: o rei francês Louis XIV (mais de 72 anos entre 1643 e 1715) e o rei Bhumibol Adulyadej da Tailândia (70 anos e 4 meses, de 9 de junho de 1946 a 13 de outubro de 2016).

Como rainha, visitou mais de 100 países – outro recorde para um monarca britânico – e realizou mais de 150 visitas a países da Commonwealth. Esteve 22 vezes no Canadá, mais que em qualquer outro país, e 13 vezes na França, cujo idioma fala, mais que em qualquer outro país europeu.

O Daily Telegraph calculou que ela percorreu o equivalente a 42 voltas ao mundo antes de parar de viajar ao exterior em novembro de 2015, aos 89 anos. Sua viagem mais longa pelo exterior durou 168 dias (de novembro de 1953 a maio de 1954), durante a qual visitou 13 países.

Durante seu reinado, ela participou de cerca de 21.000 atos oficiais, aprovou por “consentimento real” cerca de 4.000 projetos de lei e recebeu inúmeros dignitários em 112 visitas de Estado. Entre eles, o imperador Haile Selassie (Etiópia, 1954), o imperador Hirohito do Japão (1971), o presidente polonês Lech Walesa (1991) e o presidente americano Barack Obama (2011).

O Palácio de Buckingham já recebeu mais de 180 festas no jardim com a presença de mais de 1,5 milhão de pessoas.

A Rainha Elizabeth 2ª conheceu 14 primeiros-ministros, de Winston Churchill (1952-1955) a Boris Johnson (de 2019 à atualidade), os quais a mantinham informada dos principais acontecimentos do mundo, em audiências semanais.

A rainha, chefe da Igreja Anglicana, é muito religiosa e praticante e também se reuniu com quatro papas em visitas oficiais: João XXIII (1961), João Paulo II (1980, 1982 e 2000), Bento XVI (2010) e Francisco (2014).

A monarca também enviou cerca de 300.000 cartões para pessoas que comemoram seu 100º aniversário e mais de 900.000 para casais que comemoram suas bodas de diamante (60 anos). Posou para mais de 200 retratos, o primeiro deles quando tinha 7 anos.

A rainha foi casada por mais de 73 anos com o príncipe Philip, que morreu em abril de 2021 – sendo o tempo de matrimônio outro recorde para um monarca britânico.

Em 1996, a rainha Elizabeth foi a primeira monarca britânica a visitar a China. Ela também foi a primeira monarca britânica a discursar na Câmara dos Representantes em Washington, em 16 de maio de 1991.

Enviou seu primeiro e-mail em 26 de março de 1976, durante uma visita a um centro de pesquisas do Ministério da Defesa.

Em 1997, lançou o primeiro site oficial do Palácio de Buckingham. Em 2014, enviou seu primeiro tuíte e, em 2019, fez sua primeira publicação no Instagram.