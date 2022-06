UBS do Parque Iracema pode ser transformada em UPA pela Prefeitura de Anápolis

Está em estudo pela Prefeitura de Anápolis a transformação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Iracema em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h.

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) avaliam quais adequações e impactos trariam a medida que, se confirmada, tende a ter as tratativas de implementação iniciadas ainda neste ano.

A diferença entre uma UBS e uma UPA é que o primeiro perfil de unidade fornece atendimento básico enquanto o segundo tem como foco a atenção às urgências e emergências.

A Administração Municipal também conta com um terreno para construir uma nova UBS no Parque Iracema para garantir que a atenção básica na região não fique prejudicada com o projeto da UPA.

Falando em UBS

Uma que está em construção no momento é a do Santos Dumont, com obras em ritmo acelerado. Vai atender o bairro e outros adjacentes, como Promissão e Monte Sinai. R$ 750 mil em emenda do deputado Amilton Filho (MDB) foram empenhadas no empreendimento.

Aposta

O radialista Carlos Antônio é o nome do PSB em Anápolis para disputa à uma das vagas na Câmara dos Deputados. Já foi vereador e ex-deputado estadual. Conta com apoio de Jakson Charles, presidente da sigla na cidade.

Presença confirmada

A deputada Tábata Amaral (PSB/SP) estará hoje, às 17h, participando de uma roda de conversa na sede da Inovacoop/Sescoop, na Avenida Jamel Cecílio, em Goiânia. Foi convidada pelo presidente da Fundação Ulysses Guimarães em Goiás, Zé Frederico (MDB).

Contagem regressiva

Um vereador da atual legislatura promete fazer um grande anúncio nas próximas semanas. Alguns colegas serão pegos de surpresa, mas outros já esperavam mais cedo ou mais tarde esta confirmação.

Goiano na disputa

O coach Pablo Marçal pontou 0,8% no levantamento presidencial divulgado ontem (1º) pelo Paraná Pesquisas. Goiano, ele é filiado ao PROS e soma mais de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Acredita nesta força para impulsionar a campanha.

Nota 10

Para a gestão do perfil no TikTok da vereadora Seliane da SOS (MDB), que conseguiu viralizar três vídeos no último mês e registrou um crescimento de mais de 10.000%. Mestre em Comunicação pela UFG, Thales Moura é o responsável pela coordenação digital do mandato da parlamentar.

Nota Zero

Para o agora ex-secretário de Saúde de Luziânia, Divonei Oliveira de Sousa, que pediu demissão após ser gravado dizendo para uma servidora que é ele quem decide a ordem da fila de cirurgias no município. O Ministério Público investiga o caso.