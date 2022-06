Cantora sertaneja morre após ser atropelada e arrastada por carro desgovernado

A cantora sertaneja, Tâmara Matos, de 27 anos, faleceu nesta quinta-feira (02), após ser atropelada por um carro desgovernado, na cidade de Itabuna, no Sul da Bahia.

De acordo com informações do G1, a artista estava a caminho de um restaurante, juntamente com duas amigas, quando foi surpreendida pelo veículo que subiu a calçada e a arrastou.

Uma das jovens que acompanhava Tâmara também foi atingida pelo carro, mas não teve ferimentos graves e, logo, foi liberada do Hospital Calixto Midlej Filho.

Segundo a Polícia Militar (PM), a condutora do veículo era uma idosa de 66 anos, mas as causas do acidente não foram reveladas. Agora, ela irá responder por homicídio culposo.

O corpo da cantora será velado nesta sexta-feira (03) no município de Itabuna, cidade em que a sertaneja trabalhava.

A jovem estava prestes a anunciar a agenda de shows.