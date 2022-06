Incêndio toma conta do galpão do Floresta Supermercados; veja as imagens

O fogo que tomou conta do galpão do Floresta Supermercados, na Avenida Tiradentes, em Anápolis, mobilizou dez militares do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, não houve feridos. Três veículos de passeio foram incendiados e ao menos dez que estavam no local protegidos pela equipe.

A origem das chamas ainda é desconhecida, mas uma testemunha contou aos bombeiros que fazia manutenção em um outro veículo não envolvido no incêndio quando escutou um estampido e percebeu que havia fogo em um carro.

“O incêndio rapidamente se alastrou para outros dois automóveis adjacentes. Contudo a presteza das guarnições impediu que se expandisse para os outros veículos estacionados”, declarou à corporação.

No total, foram utilizados 2.500 litros de água da viatura enviada ao local na noite desta sexta-feira (03). Veja as imagens: