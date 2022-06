Motorista que recebia oral enquanto dirigia causa acidente e recebe terrível diagnóstico

O motorista que recebia oral enquanto dirigia e causou acidente, recebeu um diagnóstico terrível. Ele terá de fazer cirurgia por conta dos ferimentos profundos de dentes no pênis.

O caso ocorreu no encontro da North Ocean Boulevard com a 19th Street, uma via de movimentação intensa em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.

Segundo a imprensa local, o homem dirigia uma SUV acompanhado de uma mulher quando perdeu o controle do veículo e bateu de frente com uma van de entregas.

A Polícia da Flórida afirmou que o ato sexual fez com que o motorista ficasse distraído e uma ambulância precisou se deslocar para atender os feridos.

Além do homem, que “quase perdeu” o pênis, os paramédicos socorreram dois passageiros da van que tiveram escoriações pelo corpo.

Já a mulher foi encontrada no local com a calça abaixada e, de acordo com o serviço de saúde, nenhum dos quatro corre risco de morte.

Imagens divulgadas pelo canal ABC News mostram que foram grandes os danos causados aos dois automóveis, que bateram de frente.