Goiás tem quase 700 vagas abertas em concursos públicos

Os concurseiros de plantão podem se animar. Goiás atualmente está com quatro certames abertos com 657 vagas em disputa.

As oportunidades são destinadas para pessoas com diferentes níveis de escolaridade, que vão desde o fundamental incompleto até o superior.

Um dos concursos abertos atualmente é o da Prefeitura de Brazabrantes, na região Central de Goiás. Ao todo são 258 vagas, incluindo cadastro de reserva.

Dentre as áreas contempladas pelo certame estão saúde, administrativo, educação e apoio. A remuneração varia entre R$ 1.212 e R$ 3.319,18.

Os interessados devem se inscrever até o dia 04 de julho, diretamente pelo site do Instituto de Consultoria e Concursos (ITAME), organizadora do concurso.

A Prefeitura de Doverlândia, município localizado na região Sul de Goiás, é outra que está com concurso aberto. São 188 vagas, incluindo cadastro de reservas e para PCD.

São oportunidades para a área de educação, apoio, administrativo e segurança. A jornada semanal do trabalhador é de 30 horas e os vencimentos variam entre R$ 1.237,98 e R$ 2.705,85.

O edital pode ser acessado diretamente no site da Gama Consultoria, responsável pelo certame. As inscrições vão até o dia 30 de junho.

A Administração de Pública de São Miguel do Passa Quatro, no Sul do estado, está com 11 vagas abertas, além da formação de cadastro de reserva.

O certame contempla oportunidades para diversas áreas, dentre elas: saúde, assistencial, jurídica, técnica, entre outras.

O salário para os aprovados variam entre R$ 1.400,00 a R$ 9.466,69 e a jornada semanal é de 20 a 40 horas.

As inscrições vão até o dia 30 de junho e podem ser realizadas pelo site da Objetiva, banca responsável pelo concurso.

A Câmara Municipal de Pires do Rio, no Sul do estado, abriu concurso com 40 vagas, dentre imediatas e para formação de cadastro de reserva.

Dentre os cargos oferecidos na Casa Legislativa estão: auxiliar, motorista, técnico, analista e consultor.

Os salários variam entre R$ 1.300,00 a R$ 2.500,00 e a jornada semanal é de 40 horas.

As inscrições vão até o dia 20 de junho, pelo site do Instituto de Consultoria e Concursos (ITAME), responsável pelo certame.

Além dos concursos públicos, estão abertas oportunidades em processos seletivos.

O Ministério Público de Goiás também anunciou a abertura do edital com 127 vagas para estágio de pós-graduação e 143 para graduação.

Para a pós, a remuneração oferecida é de R$ 2,2 mil, mais auxílio-transporte, sendo 06 horas diárias no presencial, no período vespertino.

Já para graduação, o salário oferecido é de R$ 1.212 e auxílio-transporte e carga horária de 05 horas diárias, totalizando 25 horas semanais, de forma presencial.

As provas podem ser feitas de forma online pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e as inscrições vão até o dia 15 de junho.

Em ambos os processos há o preenchimento de cadastro de reserva.