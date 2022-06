Jovem descobre que estava sendo traída pelo namorado e se vinga executando plano perfeito; vídeo

Uma jovem argentina levava um namoro feliz com um rapaz até descobrir que o mundo mágico havia desabado em meio às mentiras e traições do infiel. A alternativa encontrada por ela foi uma só: vingança.

Ela conseguiu descobrir todas as traições através de uma amiga, que recebeu algumas mensagens de flertes do traidor e contou absolutamente tudo para a parceira.

A decisão então foi armar uma armadilha para o desmascarar. O primeiro passo foi a namorada verdadeira começar a responder as mensagens do mentiroso.

Ela combinou um encontro com ele, se arrumou, buscou a amiga e ambas foram – enquanto ele acreditava que encontraria a amiga.

Para a surpresa do rapaz, quem o recepcionou foi a verdadeira namorada traída, que os desmentiu e terminou a relação fracassada.

Em um vídeo publicado no TikTok é possível acompanhar o retorno dela após o término. A argentina entra no carro radiante e parte para uma balada com a amiga, onde as duas curtem toda a noite.

Assista