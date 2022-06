Conheça a cidade goiana que carrega a lenda da cobra gigante adormecida que pode acordar a qualquer momento

A crença popular sobre uma cobra gigante supostamente adormecida vivendo no subsolo voltou a assombrar os moradores da cidade de Silvânia, em Goiás.

Nas redes sociais, o assunto foi relembrado por alguns internautas que afirmaram que a lenda é, de fato, vivenciada no município.

Silvânia/GO também tem essa crença, pelo visto essa cobra tá embaixo do Brasil inteiro… seloko — No Context Hyago Henrique (@HyagoH) June 1, 2022

sou de lá e confirmo essa história kkkkkkkkkk — juh 🕸️ (@bwteraparker) June 2, 2022

Mesmo antiga, a história ainda é relatada na cidade e fortemente acreditada por parte da população do local.

A versão mais comum conta o relato de uma índia de uma tribo amazônica que costumava matar e devorar algumas crianças do grupo.

Indignados com a situação e em uma falha tentativa de salvar os filhos, os demais indígenas decidiram jogá-la em um rio próximo, deixando-a para morrer.

No entanto, a mulher acabou salva por uma espécie de entidade demoníaca chamada de Anhangá.

Ambos se apaixonaram e, logo depois, decidiram selar a união por meio do casamento. Em seguida o casal acabou engravidando e, ao nascer, a criança foi transformada em cobra para que pudesse viver no fundo do mar.

Mas, de acordo com a crença da população, o animal acabou crescendo e passou a aterrorizar os silvanenses.

Já a mãe do bicho acabou falecendo tempos depois, o que fez com que o réptil ficasse enfurecido a ponto de viver em um estágio profundo de sono embaixo da cidade.