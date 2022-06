IBGE abre concurso com mais de 2.600 vagas em Goiás para quem quer trabalhar no Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anunciou nesta quinta-feira (09), a abertura de 2.629 vagas para a contratação de profissionais que trabalharão no Censo de 2022, em Goiás.

As oportunidades são destinadas para 236 municípios dentre eles: Goiânia Anápolis, Aparecida, Rio Verde e Trindade.

As inscrições podem ser feitas de forma online até o dia 15 de junho, por meio do site https://www.ibge.gov.br/, sem cobrança de taxa.

Os interessados em participar do certame devem possuir, como nível de escolaridade, o ensino fundamental completo.

O critério de seleção utilizado no processo será o de análise de títulos, sendo essa de caráter eliminatório.

Os candidatos selecionados atuarão no cargo de Recenseadores, pessoas que visitarão todas as residências do estado colhendo informações por meio de entrevistas.

A jornada de trabalho é de, no mínimo, 25 horas semanais e a remuneração será dada mediante a produtividade do empregado.