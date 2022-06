Série do Portal 6 relembra brutal assassinato de pastora em Goiânia

Nesta sexta-feira (20), o Portal 6 publica mais um episódio da série Casos que aconteceram em Goiânia e chocaram o Brasil.

Desta vez, a história contada é a do assassinato da pastora Odete Rosalina Machado. A mulher foi morta à pauladas, em 2022, enquanto ministrava um culto na igreja em que frequentava.

Durante as investigação da Polícia Civil, foi descoberto ainda que, após finalizar o crime, o homem debochou do ato e passou bater com o mesmo ferro em outros membros da congregação.

Produzido e apresentado por Gabriella Pinheiro, o especial conta com a edição de Elvis Diovany.

Assista