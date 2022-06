Dentro de qualquer relacionamento, é muito comum homens e mulheres terem alguns segredos entre um e outro.

Isso envolve desde coisas dentro do celular, problemas pessoais, outras experiências passadas e privacidade de amigos e familiares.

E se tratando das mulheres, há muitas coisas que elas tentam esconder no celular o máximo possível dos homens e, hoje, o Portal 6 vai desvendar algumas delas.

6 segredos que as mulheres guardam a 7 chaves no celular para os homens não saberem:

1. Conversa com as amigas

Obviamente, é claro que elas vão esconder as conversas no WhatsApp ou no Instagram com as amigas.

Lá estão algumas fofocas, troca de segredos, intimidades e até comentários que os homens não iam querer saber.

2. Looks salvos

É muito comum a mulherada deixar algumas inspirações de looks salvos nas redes sociais, como Pinterest e no Instagram.

Futuramente, elas usam isso para comprar peças semelhantes ou é uma forma de saberem como usar o que tem no armário.

3. Fotos de outros relacionamentos

Acredite, em uma pasta secreta, as mulheres comumente costumam guardar fotos de outros relacionamentos.

E não veja como algo negativo, é apenas uma lembrança de momentos que marcaram sua vida e ela acha necessário guardar isso.

4. Senhas de redes sociais

É muito comum as pessoas salvarem nas notas do celular as senhas das redes sociais e até mesmo dos cartões do banco, e não seria diferente com elas.

A diferença é que as mulheres fazem questão de deixar isso no sigilo para que os homens não descubram.

5. Lista de desejos

Outra coisa que fica nas notas são as listas de desejos, como presentes, livros e filmes.

Algumas mulheres preferem deixar isso bem escondido dos namorados para que eles não descubram aquilo que elas mais desejam.

6. Extrato bancário

Por último, as mulheres carregam uma cruel fama de possuírem um grande descontrole financeiro.

Por isso, algumas preferem deixar o extrato do banco bem escondido no celular.

