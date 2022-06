“Goiás vai ser referência internacional”, projeta Caiado em encontro com partidos aliados

O 3º Encontro Regional do União Brasil e Partidos Aliados, realizado neste sábado (11), em Trindade, na região Metropolitana de Goiânia, contou com a presença de milhares de apoiadores, mais de uma centena de prefeitos, vice-prefeitos e lideranças partidárias. Em apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB), o evento foi marcado por discursos em defesa das conquistas da atual gestão e pelo resgate da qualidade de vida da população goiana.

Acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado, o governador destacou que ainda pode fazer muito mais por Goiás e disse que o Estado possui “potencial ímpar de melhorar a vida das pessoas e dar dignidade”. “Eu acredito na boa política, que é transformadora, feita com ética, dignidade, transparência e com amor ao próximo”, completou. A defesa de uma gestão honesta e realizadora, voltada para o atendimento do cidadão, foi a tônica principal dos discursos em Trindade.

Durante seu discurso, Caiado repassou os desafios enfrentados desde que chegou ao governo, em 2019, e da superação vivenciada nos 03 anos 05 meses e 11 dias em Goiás. Defensor das transformações em andamento, o governador vislumbrou o potencial de um segundo mandato. “Goiás vai ser referência internacional. Vai ser a educação que vai disputar com os melhores países do mundo, saúde para dar dignidade às pessoas, segurança pública que bandido não tem vez, política social com respeito às famílias vulneráveis”, assumindo o compromisso ao lado do pré-candidato a vice-governador, Daniel Vilela (MDB).

Ao lembrar da situação em que a atual gestão foi recebida, Gracinha Caiado defendeu que o atual governador “é o homem certo para conduzir o Estado”, além de ser “apaixonado por Goiás”. “Eu vejo Goiás pujante, vejo um Goiás seguro, com educação em primeiro lugar no IDEB e todos os projetos sociais funcionando”, ressaltou a primeira-dama, que coordena a política social do governo.

Presidente do MDB Goiás, Daniel Vilela afirmou que assumiu este desafio “em defesa do futuro do Estado” para que Goiás continue a ser referência de administração pública. “Vamos mostrar que Goiás é uma referência não só para o Brasil, mas uma referência mundial, com políticas públicas efetivas e compromisso com as pessoas”, concluiu, lembrando os indicadores de Goiás em áreas como segurança, social educação.

Anfitrião do encontro partidário, o prefeito de Trindade, Marden Júnior (Patriota), demonstrou gratidão aos investimentos não só para a população trindadense, mas a todos municípios goianos e elogiou o governador por sua “gestão que respeita as pessoas”. Júnior disse ainda que “o melhor caminho para o Estado de Goiás é continuar nesses trilhos”.

Dentre os partidos que apoiam a reeleição do governador Ronaldo Caiado, participaram do encontro em Trindade representantes do União Brasil, MDB, PSD, Progressistas, Podemos, PRTB, Cidadania, Solidariedade, PTB, PV, PDT, PSC, Avante e Consciência 91.

Melhorias

Os quatro pré-candidatos ao Senado Federal pela base governista compareceram ao encontro em Trindade. O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSD), lembrou que Goiás antes era um Estado “falido, quebrado, sem credibilidade a nível nacional” e que “estava estampado nas páginas de jornais com escândalos de corrupção”.

E completou dizendo que “Caiado arregaçou as mangas e trabalhou incansavelmente para virar essa página”. O progresso da atual gestão foi destacado pelo ex-ministro e presidente do Progressistas, Alexandre Baldy, que defendeu que este é o “momento de se unir pelo bem de Goiás, para o bem dos goianos”, finalizou.

No que se refere à saúde, o deputado federal Zacharias Calil (União Brasil) destacou a criação do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) e disse que “Goiás nunca teve um hospital pediátrico que atendesse às demandas das crianças do nosso Estado”, afirmou. Já o deputado federal Delegado Waldir (União Brasil) enfatizou os avanços na segurança pública. “Ou o bandido muda de Goiás ou muda de profissão. Já são 03 anos sem o novo cangaço aqui, o bandido está até hoje correndo de Goiás”.