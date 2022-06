A Polícia Civil de Goiás divulgou, na sexta-feira (10), os detalhes da prisão de uma mulher que é suspeita de tentar ocultar o estupro da própria filha para tentar defender o marido. O caso aconteceu no município de Alvorada do Norte.

A mulher chegou até a se deslocar até a delegacia para afirmar que a filha não dizia a verdade sobre a agressão. Além de pressioná-la a ocultar o crime, a genitora também tentou impedir que os membros do Conselho Tutelar monitorassem a criança, para que não recebesse acompanhamento psicológico.

No celular da mãe, os agentes ainda encontraram buscas no navegador de internet sobre “como mentir para psicólogo”, entre outros indícios de que ela tentaria atrapalhar as investigações.

Por causa da situação, ela foi presa preventivamente pela Polícia Civil e conduzida à unidade prisional de Posse, município vizinho. O autor do crime sexual já havia sido detido em maio.

Ambos responderão por estupro de vulnerável. No caso da mulher, o crime é apurado de forma omissiva.