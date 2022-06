O tatuador pode até estar com as melhores intenções do mundo, mas quando a maré não está para peixe, é difícil a tattoo sair bem. Hoje selecionamos alguns registros bizarros e que, provavelmente, não saíram como esperado pelo cliente. Veja algumas tatuagens que deram muito errado e se divirta!

6 tatuagens que deram muito errado e se tornaram motivo de arrependimento:

1. Rei Leão de Chernobyl

Rei Leão é um dos maiores clássicos da Disney, conhecido pelo mundo todo. Obviamente, os personagens dos filmes estampariam muitas camisas, cartazes, peles…

Nesse caso aqui, vemos que algo não saiu como esperado, mas como diz aquele velho ditado: o que vale é a intenção!

2. Michael Jackson “um pouco” diferente

O grande rei do pop, Michael Jackson, ganhou muitas homenagens pelo mundo inteiro, inclusive tatuagens.

Bom, assim como houve algumas que deram muito certo, existem essas que saíram bem longe do esperado.

3. Menina esperando a tattoo sair boa

Não sabemos ao certo quem é essa garotinha e o porquê dela ter sido cravada na pele dessa pessoa.

Mas a verdade é que está nítido que a tattoo não saiu lá muito bem.

4. Sorriso de canto de campo

Mais um caso sem explicações de tatuagem, mas certamente era alguma homenagem, não é mesmo?

Mas como estamos no checklist dos terrores, essa é mais uma que saiu bem meia boca.

5. O curioso caso do bebê com cara de idoso

Benjamin Button ficaria orgulhoso de ver essa tatuagem que deveria ser um bebê sorridente e “jovem”, mas o registro saiu bem longe do esperado.

6. Baby, baby, baby

Por último, tem esse Justin Bieber de Chernobyl também!

Essa homenagem para o cantor do pop ficou um pouco diferente do que é real.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!