Artistas cancelam shows em mega evento gospel em Anápolis e fiéis temem perder dinheiro

Pessoas que compraram ingressos para um evento gospel em Anápolis temem ter caído num golpe. É que as atrações que estavam confirmadas disseram que não haverá mais festival e a empresa promotora bloqueou seguidores, comentários e até mudou de nome nas redes sociais.

Os shows estavam marcados para a próxima quarta-feira (15), no Jóquei Clube. O evento foi intitulado ‘Anápolis em Cristo’ e começaria às 20h.

Diversos fiéis compraram ingressos para acompanhar as apresentações de Isadora Pompeo, DJ PV e a pregação do Pastor Arthur Nogueira.

No entanto, nas redes sociais, os artistas foram a público para informar que o evento não vai mais acontecer, pois a empresa responsável descumpriu combinados.

DJ PV, num comunicado via Instagram, escreveu que cancelou a participação no ‘Anápolis em Cristo’ e apontou que os realizadores fizeram diversas promessas, mas nenhuma foi cumprida.

“A organização do evento não cumpriu com obrigações básicas, como passagens aéreas, logística, demandas técnicas e etc. As ‘passagens aéreas’ que nos enviaram e o contato da empresa de som não haviam sido pagos pela produção do evento”, escreveu.

A publicação do artista diz ainda que várias alternativas, inclusive com novas datas, foram apresentadas e afirma que “o responsável está ciente das obrigações acordadas em contrato desde abril” e reiterou que não fez novas exigências.

Isadora Pompeo, por sua vez, informou que “não haverá mais evento em Anápolis” ao responder pergunta de um fã da cidade nas redes sociais. A cantora ainda destacou que aguardava um pronunciamento da organização.

Sem informação ou reembolso

Ao Portal 6, uma das pessoas que comprou R$ 200 em ingressos para o show externou preocupação. Sem conseguir contato com a empresa organizadora, ela teme não ter reembolso.

“Cancelaram o show e não falaram nada para ninguém. Os cantores todos informaram que não estarão. Não respondem, bloquearam todos os comentários das fotos”, disse em condição de anonimato.

Como ela, outros fãs da música gospel temem que o evento não aconteça e não haja devolução do dinheiro por parte dos promotores do evento.

O caso ainda não foi levado à polícia, mas já há articulação para um denúncia caso a organização não se pronuncie até a quarta-feira.

A empresa organizadora mudou de nome no perfil das redes sociais. O cancelamento do show não foi oficializado, e ainda há ingressos à venda por R$ 60 na internet.

A reportagem entrou em contato com a companhia responsável pelo festival, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.