Organização de show gospel em Anápolis garante que evento foi adiado e não cancelado

A Vesúvio Entretenimento, empresa responsável pela organização do festival “Anápolis em Cristo”, publicou uma nota nas redes sociais afirmando que o evento previsto para ocorrer na próxima quarta-feira (15) não foi cancelado, mas sim alterado para o dia 16 de julho.

O post, realizado no sábado (11), também informa que haverá reembolso para quem se sentiu prejudicado e deseja receber valor do ingresso de volta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vesúvio Entretenimento (@anapolisemcristo)

A organização do evento afirmou que teve algumas desavenças com a equipe do DJ PV, que era uma das atrações confirmadas.

“Tivemos desavenças com a equipe do artista. Estamos querendo propagar o nome de Deus, resgatar almas para o Senhor, não pensamos momento algum no lado financeiro, nossos colaboradores são voluntários, todos nós somos. Qualquer pessoa, artista ou colaborador que não tenha esse intuito não será bem vindo ao nosso propósito”, destacou Rodrigo Santos, um dos responsáveis pelo show, ao Portal 6.

“Desavenças contratuais, sim, somos transparentes, erramos em pontos e os mesmos também”, emendou.

A cantora Isadora Pompeo, assim como outros artistas que ainda serão anunciados para o festival, foi confirmada pela organização do evento para a nova data.

Esclarecimento

Mudança que gerou questionamentos repercutidos em reportagem anterior no Portal 6, o nome do Instagram que propagava o festival ocorreu, também conforme Rodrigo Santos, ‘apenas para se adequar ao do evento’.

O organizador também afirma que os clientes estão sendo respondidos em horário comercial.