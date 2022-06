Jovem perde o controle da motocicleta e morre na rotatória do Cemitério Parque

O jovem Lucas de Oliveira Alves, de 20 anos, morreu na noite deste domingo (12), no Setor Gentil Meireles, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), ele conduzia uma motocicleta pela Avenida Cândido Portinari, quando perdeu o controle do veículo na rotatória do Cemitério Parque.

A vítima, que acabou colidindo contra um poste de energia elétrica, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

Segundo a especializada, o condutor não possuía a carteira nacional de habilitação (CNH) e, desta forma, não poderia conduzir o veículo.

A elucidação do caso será realizada pela DICT.