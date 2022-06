PiriBier retorna com promessa de muita cerveja e show da banda CPM 22

Após uma pausa de dois anos por conta da pandemia da Covid-19, aqueles que gostam de uma boa cerveja artesanal vão poder para curtir três dias de festa na 12ª edição do PiriBier, em Pirenópolis.

O evento começa na próxima quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, e vai até o sábado (18), no Cavalhódromo da cidade, onde uma grande tenda foi instalada.

Considerado o maior festival de cultura cervejeira do Centro-Oeste, o espaço estará repleto de cervejas artesanais vindas de todo o território brasileiro, o evento ainda contará com shows, degustações harmonizadas e workshops com renomados profissionais da cena.

Ao todo, mais de 300 rótulos de cervejas nacionais e internacionais serão apresentados durante o evento, incluindo as sem glúten e sem álcool, produzidas dentro e fora de Goiás. A expectativa dos organizadores é que cerca de 15 mil pessoas passem pelo festival.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo próprio site do PiriBier ou nos pontos de venda presenciais. Em Goiânia, os bilhetes estão disponíveis na Komiketo da T4. Em Brasília, na Loja Grandes Torcidas Asa Sul ou no QG Taguatinga. Já em Pirenópolis, na Cervejaria Santa Dica.

Para aqueles que tiverem comprado as entradas para a edição de 2020, cancelada devido à pandemia, e não tiverem pedido o reembolso, a organização do evento já emitiu novos bilhetes para a atual edição.

Shows

Nos três dias de evento, o PiriBier contará com shows de rock de bandas conhecidas nacionalmente como principais atrações. A abertura será com bandas goianas reconhecidas.

No primeiro dia (16), se apresenta a dupla de veteranos Digão Raimundos, juntamente com Egypcio (ex-Tihuana), com grandes sucessos do rock nacional. Antes deles, o Projeto Supernova assume os palcos dando início à programação.

Já no dia 17, as atrações confirmadas são Beto Bruno, ex-vocalista do Cachorro Grande, que vai dividir o palco com a banda Venosa. Além disso, os goianos do Rockover vão agitar a noite com muito hard rock e heavy metal.

O encerramento, no dia 18, será com CPM 22, que dará uma prévia de tudo que vai acontecer no Rock In Rio. Antes do grande show, a banda goiana Johnny Brown vai aquecer a plateia com muita música.