Brasileiro cai de andaime e morre em 1º dia de trabalho na Itália

Um brasileiro de 30 anos morreu na segunda-feira (13) após cair de um andaime de 6 metros de altura em seu primeiro dia de trabalho em Verona, na Itália, segundo a imprensa local. Alexsandro Tonn Loose estava no país europeu havia três meses com a esposa e filho pequeno e trabalhava como pedreiro no local, de acordo com a TV Globo.

O canteiro de obras em que Alexsandro havia começado a trabalhar ficou fechado por duas semanas e reabriu na segunda-feira. Um colega de trabalho, o único que estava na hora, foi quem soou o alarme após ver o incidente ocorrer e tanto a ambulância quanto a polícia foram ao local prestar ajuda, mas ele não resistiu, de acordo com o jornal italiano L’Arena.

Os investigadores analisam a causa do brasileiro ter caído ali e o fato de que ele estava trabalhando sem contrato.

O canteiro de obras foi novamente fechado após a morte do homem.

Segundo a TV Globo, Tonn era de Serra, no Espírito Santo, antes de ir pra Itália.

A família recebeu o aviso por meio da esposa e agora eles estão cuidando dos trâmites necessários para que o corpo seja trazido de volta ao Brasil para que haja enterro na cidade natal.