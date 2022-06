Lugares incríveis de Goiás que poucos turistas conhecem

Com a proximidade do feriado prolongado, muitos goianos já se preparam para aproveitar a data para descansar longe de casa.

Destinos como Pirenópolis, Caldas Novas, Cidade de Goiás e Chapada dos Veadeiros, são alguns dos mais escolhidos e conhecidos pela população.

No entanto, certas localidades encontradas no estado também oferecem uma paisagem de tirar o fôlego, mas ainda são desconhecidas por muitos dos goianos.

Por isso, o Portal 6 preparou uma lista com 06 lugares incríveis que poucos turistas conhecem em Goiás.

Chapadão do Céu

Localizado a 480 km de Goiânia, o município de Chapadão do Céu é um dos pontos turísticos pouco conhecidos entre os turistas.

Com mais de 10 mil habitantes, o local possui o Rio Formoso, onde é possível realizar as práticas de salto, flutuação, boia-cross, canoagem e rafting nas corredeiras.

Além da parte esportiva, há também, nas margens do rio, uma “prainha” improvisada com areia branca.

Mambaí

A cidade de Mambaí, que fica a 508 km de Goiânia, é mais um destino marcante para aqueles que buscam se aventurar em novos destinos.

Ainda pouco conhecido, o município possui uma diversidade de atrativos que vão de cavernas, cachoeiras, cânions e até tirolesa, fervedouros e poço azul.

Para aqueles que gostam de esportes radicais, é possível ainda realizar a prática de pêndulo na cachoeira e rapel na caverna.

3.Vila Propício

Considerado o segundo maior complexo de cavernas do Centro-Oeste, a cidade de Vila Propício possui uma extensa lista de atrativos.

Ao todo, o local possui 50 cavernas, sendo que 29 delas são registradas pela Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE).

Alguns dos pontos mais populares do lugar são a cachoeira Rio dos Patos; as cavernas Chico Pina, Dois Irmãos, Três Marias; e a da Samambaia e o Lago Azul, ideal para aqueles que procuram um bom banho.

Além disso, é possível explorar o turismo ecológico e praticar esportes como rapel.

São João D’ Aliança

Repleta de cachoeiras e cânions, a cidade de São João D’ Aliança é mais um dos destinos pouco conhecidos por turistas em Goiás.

Entre alguns dos principais pontos do município estão a Cachoeira do Label, Cânion Bocaina do Farias, Complexo de Cachoeiras Veadeiros, Cachoeira do Dominguinhos e Cachoeira do Bonito.

O local também abriga uma comunidade quilombola chamada Quilombo do Forte.

Colinas do Sul

Banhada pelo Lago Serra da Mesa, a cidade de Colinas do Sul é mais uma opção para quem está atrás de um lugar incrível.

Por lá, é possível desfrutar diversas atrações naturais como trilhas, cachoeiras, mirantes, vales, serras, rios e até lagos.

Já para quem gosta de programações mais tranquilas, há também a possibilidade de tomar banho nas águas termais do local.

Parque Nacional das Emas

Com uma beleza exuberante e com um cenário único, o Parque Nacional das Emas é outro destino que promete uma experiência marcante.

Por lá, é possível assistir o fenômeno raro da bioluminescência, produção de luz fria e visível aos seres vivos no céu.

Além da raridade, há também a possibilidade de praticar esportes radicais como boia-cross, flutuação e passeio de bicicleta.