Como de praxe, os homens sempre carregaram a fama de que o homem que trai em qualquer relacionamento sério.

E acredite, isso não surgiu do acaso! Segundo a ciência, os homens são mais propensos a trair por causa de seus impulsos sexuais, que são mais fortes do que os das mulheres.

Para completar, esses homens infiéis ainda levam consigo algumas características em comum, que podem ser observados no dia a dia, veja!

6 atitudes que só um homem que trai tem no dia a dia:

1. Fica vaidoso do nada

Não é muito comum os homens serem vaidosos, vamos confessar.

Mas, quando eles estão de olho em outras e tentados a pular a cerca, começam a ficar vaidosos do nada para ficarem mais atraentes.

2. Esconde o celular de você

Se seu namorado começou a ficar muito ligado no celular, especialmente no Instagram e no Whatsapp, fique de olho!

Quando eles voltam muito as atenções para as redes sociais e não deixam você tocar no celular, é porque tem alguma coisa aí.

3. Fica frio

Todo infiel não vai te priorizar, tampouco cultivar o relacionamento. Normalmente, nesses casos a honestidade, respeito e fidelidade vão se diluindo no amor e se perdendo.

Para completar, se ele estiver de olho em outro alguém, com toda certeza vai começar a te deixar de lado e evitar programas ao seu lado.

4. Ele acusa você de traí-lo

Uma atitude muito comum no dia a dia dos infiéis é a manipulação, em que ele acusa você de ser a traidora da relação.

Essa tática é usada para mascarar a suas mentiras e farsas para chamar a atenção para o outro lado.

5. Fica ciumento

Outro ponto que eles começam a praticar é o ciúme possessivo e doentio, também é mais um método para chamar a atenção para outra coisa e esconder suas traições.

Assim, demonstrando uma preocupação exagerada sobre você, acaba te manipulando para não notar as puladas de cerca.

6. As intimidades perdem o calor

Por último, sabe quando as intimidades entre o casal esfria? Isso pode significar que ele está te traindo.

Isso envolve deixar de lado os beijos, abraços e o carinho de um pelo outro.

