Para comemorar os 33 anos, empresário faz viagem no tempo e dá a festa que todo mundo gostaria de ir

Um empresário ‘desbloqueou’ a memória de muitos internautas ao fazer uma festa de aniversário nos padrões dos anos 90/2000. Maikon Rebelo nunca havia tido uma comemoração ‘raíz’ quando criança, foi então que aos 33 anos ele decidiu celebrar da maneira inusitada e viralizou na internet.

Um bolo grande e quadrado com cobertura de chantili, balas de coco com papel colorido, refrigerante em cima da mesa e até música de parabéns da Xuxa, o homem quis tudo que ele tinha direito. A esposa dele embarcou na ideia e compartilhou o momento nostálgico no perfil do TikTok.

“E meu marido que pediu uma festa de aniversário com o tema ‘anos 90’? Tinha coxinha grande, canudinho de maionese, beijinho com cravo, brigadeiro, gelatina no copinho, chapeuzinho de papel, maria-mole e refrigerante em garrafa de vidro. Cachorro-quente, torre de balas e, claro, o famoso balão de brinquedos e doces”, narrou ela.

O que o casal não imaginava é que o vídeo iria ganhar tanta proporção na internet. Em quatro dias, a publicação já passa de 200 mil visualizações, nos comentários, as pessoas compartilham a saudade e muitos torcem para que essa ‘moda pegue’ novamente.

“Melhor festa. Diz aí, colocou guaraná no bolo? Melhor sabor de bolo é o dessa época. Depois de ver esse vídeo eu quero uma festa dessa também”, afirmou uma mulher.

Outra internauta relembrou que as garrafas de refrigerante na mesa e as bolinhas prateadas no bolo não poderiam faltar. “Que emoção”, completou.

Confira