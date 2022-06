Segurança que não aceitava o fim o namoro tira a vida da ex e se mata em seguida

Um homem identificado como Wagner Lima Do Nascimento, 39 anos, assassinou a ex-namorada, Denise Melo Martins, de 41 anos, e em seguida tirou a própria vida a tiros, na cidade de Trindade.

Os corpos foram encontrados na manhã deste sábado (18) pela família da mulher na casa em que ela morava. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) estava fazendo ronda pelo bairro em que aconteceu a situação quando o irmão de Denise passou em alta velocidade pela viatura e pediu para segui-lo.

Os militares chegaram na residência com o rapaz desesperado, e se depararam com as mortes que possivelmente aconteceram na madrugada de ontem (17) para hoje.

O ex-namorado de Denise era segurança em um banco e as suspeitas indicam que a arma utilizada no crime era de porte da empresa onde ele trabalhava.

Colaboradores do local informaram à PC que no dia anterior a fatalidade o homem não havia devolvido o instrumento, como determina as regras.

Uma testemunha relatou ainda que a vítima havia namorado por seis meses com Wagner e terminou o relacionamento há cerca de 30 dias, mas ele não teria aceitado bem o fim.