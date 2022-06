Marconi e Delegado Waldir lideram na disputa para o Senado e corrida fica embolada sem o tucano

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) lidera as intenções de voto para o Senado em Goiás. Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (20), aponta que 27,5% dos entrevistados votariam no tucano.

Apesar da indefinição sobre a candidatura, ele tem dez pontos de vantagem para o deputado federal Delegado Waldir (União Brasil), que aparece com 17,3%, na segunda colocação na pesquisa estimulada.

Em terceiro, aparece João Campos (Republicanos), que deve se lançar na chapa de Gustavo Mendanha (Patriota), com 8,7%. O deputado federal Zacharias Calil (União Brasil) tem 8,2%.

Alexandre Baldy (PP), com 4,9%; Luiz do Carmo (PSC), que teve 3,2%; e Lissauer Vieira (PSD), com 2,1%, também pontuaram na pesquisa.

Cenário sem Marconi

Marconi Perillo ainda não anunciou se será candidato ao Senado ou ao Governo de Goiás. Por isso, a pesquisa também avaliou como ficaria a corrida para o Legislativo Federal sem o tucano.

Nesse cenário, Delegado Waldir lidera com 23,4% das intenções de voto. João Campos e Zacharias têm, respectivamente, 10,8% e 10,1%. Alexandre Baldy sobe para 7%, enquanto Luiz do Carmo tem 4,9%. Lissauer Vieira teria 3,3% dos votos.

O Paraná Pesquisas ouviu 1540 eleitores a partir de 16 anos em 60 municípios do estado, entre os dias 13 e 17 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,5%.