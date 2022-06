Jovens que namoram há dois anos aguardam DNA para saberem se são filhas do mesmo pai

Um casal de duas mulheres completamente parecidas está intrigando a internet após descobrir que as mães das duas já tiveram relação, no passado, com o mesmo homem. “Será que somos meio-irmãs?”

As duas namoram há dois anos e sempre foram questionadas pela semelhança entre elas. No entanto, isso nunca havia sido um problema, apenas achavam tudo muito engraçado.

Agora, com a recente descoberta, elas estão aguardando o resultado do teste de DNA e decidiram compartilhar a situação no TikTok, onde já possuem 556 mil seguidores, além de bombarem na plataforma OnlyFans.

O vídeo publicado também alcançou a marca de 10,2 milhões de visualizações e quase 10 mil comentários de internautas assustados com o caso.

Diante da confusão, a grande questão que tem pertubado as namoradas é: “se tivermos realmente parentesco, é errado ficarmos juntas?”.

Alguns usuários da plataforma alegam que sim, outros ponderam que não. “Vocês não podem ter filhos juntas e não tiveram uma infância compartilhada, em termos práticos está tudo bem para vocês dois ficarem juntas”, disse um.

Veja os vídeos