Professor procura a polícia após receber ameaça gravíssima de aluno em colégio de Anápolis

Um professor do Colégio Estadual Waldemar de Paula Cavalcanti, no Bairro Bandeiras, na região Norte de Anápolis, denunciou que recebeu ameaça de morte de um estudante da 1ª série do ensino médio.

O caso aconteceu durante a aplicação de uma prova de Geografia. Logo depois que recebeu a avaliação, o aluno apenas assinou o nome e devolveu-a em branco ao docente.

O professor, ao ver a prova sem qualquer resposta, foi até o estudante e chamou a atenção dele.

Foi nesse momento que o adolescente, de 16 anos, fez gestos com as mãos insinuando que cortaria o pescoço do docente. Em seguida, o aluno gritou: “vai morrer”.

O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia e Apuração de Atos Infracionais de Anápolis, por tratar-se de um menor de idade.

O Portal 6 procurou a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e aguarda resposta.