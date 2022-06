Jovem de Anápolis que foi notado pela foto da CNH estará em um dos maiores eventos de moda do Brasil

O jovem Francisco João Vieira, de 29 anos, será o nome de Anápolis num dos maiores eventos de moda do país. Ele vai participar do BR Fashion Week, no Rio de Janeiro, de 16 a 17 de julho.

A ansiedade é grande, mas a convocação para o desfile na passarela é uma das grandes realizações do estudante de administração.

Natural de Angola, ele mora em Anápolis há oito anos. Se engana, porém, quem pensa que Francisco tem uma carreira consolidada na moda. Foi só em fevereiro que se tornou modelo, de uma maneira inusitada, e conquistando um sonho que tinha desde criança.

O modelo contou que, ainda quando morava na África, tinha o desejo de atuar neste mundo, principalmente por acompanhar desfiles de perto. Porém, não surgiram oportunidades.

“O sonho de ser modelo vem desde criança. Além de crescer vendo os ensaios de desfile do vizinho da casa ao lado em que eu morava em Angola, eu sentia que algo que me atraía. Por outro lado, as pessoas ao redor também enchiam e alimentavam esse pensamento em mim ao verem a minha estatura”, relatou.

“Mas esses desenhos nunca foram levados tão a sério, devido à própria descrença no mercado em que eu estava em Angola. Era algo difícil de se inserir e tentar construir uma carreira na área”, completou.

Portas que se abrem

O inesperado aconteceu quando ele estava há um certo tempo no Brasil e decidiu ir até o Detran de Goiânia para transferir a habilitação.

Na sala de espera, o rapaz foi surpreendido por uma mulher que estava olhando para ele com uma cara de espanto e admiração, chamando ele logo para conversar com perguntas como “você por acaso é modelo?” e “já procurou alguma agência de moda?”.

“Eu, sem entender nada, fiquei perdido até que ela me contou sobre o que se referia, me contou sobre o seu breve trajeto no mundo da moda e das qualidades e potencial que ela viu em mim. Foi aí que eu entendi o espanto dela quando me viu”, contou.

Francisco falou à mulher que já tinha tentado se aventurar, mas nunca conseguiu ingressar no mundo da moda pelos altos custos.

Ela, porém, se animou com o que viu e pegou documentos e materiais dele para enviar para diversas agências Brasil afora.

Desta pesquisa realizada pela olheira, diversas chamaram o modelo de Anápolis para fazer parte do casting e ele, enfim, realizou o grande desejo e entrou na TM Model Goiânia.

O local, inclusive, proporcionou a ele uma realização ainda maior: participar do maior desfile da carreira dele, o BR Fashion Week.

Agora, o modelo levará um pouquinho de Anápolis para as passarelas do Rio de Janeiro, assim como também a história inspiradora da carreira dele.

“Muito feliz e com as expectativas altas. No final é uma sensação que até hoje ainda não consigo descrever, pois é um conjunto de emoções e sentimentos que levamos tempo pra digerir e cada vez mais que se próxima o dia fico mais ansioso”, afirmou.