Mãe acaba com casamento da filha após obrigar o genro a tirar a roupa e provar que ele não era quem dizia

Um caso bastante inusitado, que aconteceu na Indonésia, acabou viralizando após ser divulgado por um jornal local. A sogra começou a desconfiar do genro e descobriu que o homem que a filha havia casado há 04 meses, na verdade, era uma mulher.

A moça, identificada apenas como Na, teria conhecido o marido há 10 meses, através de um aplicativo de relacionamentos. Em mensagens trocadas entre os dois, ele também afirmava ser médico neurologista, graduado em Nova York.

Depois de algum tempo conversando, o casal decidiu se encontrar. O companheiro de Na, que era de outra cidade, viajou até o local em que a jovem morava para passar alguns dias hospedado na casa da família e conhecê-los.

Meses depois, eles se casaram e a partir desse momento, começaram as suspeitas. O noivo não convidou para estar na comemoração nenhuma pessoa próxima a ele, participaram da festa apenas os amigos e familiares da noiva.

Outro fato que deixou em alerta aqueles que rodeavam o casal, era a rotina do marido após o casamento. O homem afirmava ser neurologista, mas a vida que ele levava não parecia estar de acordo com aquela profissão.

A gota d’água, foi quando a recém-casada procurou a mãe. Preocupada, ela relatou que o marido se recusava a manter relações sexuais de forma tradicional e só aceitava “fazer sexo com as mãos”.

Para acabar com a dúvida, a sogra decidiu colocar o genro ‘contra a parede’ e exigiu que ele tirasse as roupas, para confirmar se era de fato, homem. Com a atitude, a família descobriu que o novo membro na verdade era uma mulher e se chamava Erayani.

Outra descoberta foi que, além de se passar por homem, ela também nunca foi neurologista. A Justiça da Indonésia condenou a ‘impostora’ a ficar em reclusão durante alguns meses por falsificar qualificações médicas e enganar a jovem para se casar.